الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المناسترلى: مشاركة المواطنين بانتخابات الرئاسة أكدت ارتفاع مستوى الوعى السياسى فى مصر

المهندس إبراهيم المناسترلي
المهندس إبراهيم المناسترلي

أشاد المهندس إبراهيم المناسترلي رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالآثار الإيجابية لمشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

 المشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية تعزز مبادئ الديمقراطية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مشاركة المواطنين الواسعة والكبيرة في انتخابات الرئاسة تحمل أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاجتماعي تتمثل في تعزيز الديمقراطية، فالمشاركة الواسعة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية تعزز مبادئ الديمقراطية وتعكس إرادة الشعب في تحديد ممثليهم ومصير بلادهم.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الصناعية السابق وعضو مجلس إدارة شركة دمياط للغزل والنسيج: كذلك تشكيل الحكومة بشرعية بمشاركة الناخبين في الانتخابات، يتم اختيار الرئيس بشكل شرعي وديمقراطي، مما يسهم في تأسيس حكومة تمتلك الشرعية والقوة لاتخاذ القرارات وتنفيذها.

 المشاركة في الانتخابات تعزز وعي المواطنين بالشأن العام

 وأوضح أن الإقبال الكبير على المشاركة يسهم في تحفيز الانخراط السياسي، فالمشاركة في الانتخابات تعزز وعي المواطنين بالشأن العام وتشجعهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والمجتمعية، وأيضًا تعزيز الاستقرار السياسي بمشاركة واسعة النطاق. 

يمكن أن تقلل الانتخابات من التوترات السياسية وتعزز الاستقرار في البلاد من خلال تعزيز الشرعية والقبول الشعبي للسلطة، بالإضافة إلى توجيه السياسات والأولويات من خلال اختيار الرئيس، حيث يمكن للمواطنين توجيه السياسات والأولويات التي يرغبون في رؤيتها متبناة وتنفيذها خلال فترة حكم الرئيس، مشيرًا إلى أن المشاركة المواطنة النشطة في الانتخابات الرئاسية تعد أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الديمقراطية. 

وواصل المناسترلي أن المشاركة الإيجابية للمواطنين تؤكد تعزيز الشفافية والحكم الرشيد، وتعزيز الوحدة الوطنية بالمشاركة الواسعة النطاق، ويمكن للانتخابات أن تعزز الوحدة الوطنية وتقلل من الانقسامات السياسية والاجتماعية، وأيضًا تحقيق التغيير الإيجابي بمشاركة المواطنين في الانتخابات، ويمكن للشعب أن يحقق تغييرًا إيجابيًا يعكس تطلعاته واحتياجاته.

وأكد أنه يظهر بوضوح أن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية هي عملية حيوية تعزز الديمقراطية وتعزز استقرار البلاد، وتمثل وسيلة فعالة للمواطنين للتعبير عن آرائهم وتوجيه مستقبل بلادهم.

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