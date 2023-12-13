الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الباحثة آلاء همام غنام تحصل على درجة الماجستير في التربية

الباحثة آلاء همام
الباحثة آلاء همام ولجنة المناقشة والحكم

حصلت الباحثة آلاء همام غنام عبدالعال النمر على درجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم من كلية التربية جامعة المنصورة، وذلك بتقدير امتياز، مع التوصية بنشر الدراسة على نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات المصرية والعالمية الأخرى.

وجاءت رسالة الماجستير التي قدمتها الباحثة تحت عنوان "نمطا تقديم التلميحات البصرية (الثابتة/المتحركة) ببيئة التعلم الشخصية وأثرهما في تنمية مهارات إنتاج القواميس الإلكترونية لطلاب كلية التربية".

وتضمنت لجنة الإشراف على الرسالة كل من الأستاذ الدكتور عبدالعال عبد الله السيد أحمد أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكلية التربية جامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور/ زينب حسن حسن الشربيني، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة المنصورة.

أما لجنة المناقشة والحكم فقد تكونت من كل من الأستاذ الدكتور/ الشحات سعد محمد عتمان، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية السابق بجامعة دمياط، والأستاذ الدكتور/ إبراهيم محمد أحمد علي، أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية بجامعة المنصورة، والأستاذ الدكتور عبدالعال عبد الله السيد أحمد أستاذ تكنولوجيا التعليم ومدير وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بكلية التربية جامعة المنصورة، وأستاذ مساعد دكتور/ زينب حسن حسن الشربيني، أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة المنصورة.

وقد أشاد أعضاء لجنة المناقشة بالبحث، واعتبروه إضافة قيمة للمكتبة العلمية في مجال تكنولوجيا التعليم، كما أوصوا بنشره على نفقة الجامعة وتبادله مع الجامعات المصرية والعالمية الأخرى.

وتتقدم جريدة الدستور بخالص التهنئة للباحثة آلاء همام غنام عبدالعال النمر على هذا الإنجاز العلمي المتميز، متمنين لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والعملية.

آلاء همام غنام الماجستير كلية التربية جامعة المنصورة تكنولوجيا التعليم التلميحات البصرية الثابتة والمتحركة درجة الماجستير

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