شركة سعودية تفوز بتشغيل حقول النفط المتقادمة في مصر

أعلنت شركة أديس القابضة السعودية، عن فوزها باتفاقية لتقديم خدمات، بعد حصولها على خطاب ترسية من الهيئة المصرية العامة للبترول.

وبحسب بيان للشركة، سيكون هذا بالتعاون مع شريك محلي رائد في مجال التنقيب وإنتاج النفط، كما تهدف الاتفاقية إلى تشغيل وتعزيز إنتاجية الحقول المتقادمة التابعة لشركة سوكو وشركة أوسوكو.

تشغيل حقول النفط المتقادمة

وأشارت الشركة في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن فترة الاتفاقية الجديدة ستمتد لعشر سنوات، قابلة للتجديد لعشر سنوات إضافية.

زيادة في معدلات إنتاج حقول البترول

وأوضحت الشركة، أن هذا التحالف يستهدف تحقيق زيادة في معدلات إنتاج حقلي البترول المذكورين، تتجاوز معدلات "الإنتاج الحالي"، ويعتمد المشروع على نموذج الأعمال خفيف الأصول، حيث يكمن فعالية هذا النموذج في تخفيض التكاليف الاستثمارية الأولية المطلوبة لتنفيذ المشروع، كما يتم التركيز في هذا السياق على تقليل التكاليف التي ترتبط أساسًا بالنفقات التشغيلية.

عوائد المشروع على الأرباح بحلول عام 2025

وتتوقع أن تنعكس عوائد المشروع على الأرباح بحلول عام 2025، حيث يُتوقع أن يسهم المشروع بنسبة 5% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء التي تحققها أديس من عملياتها في مصر.

معدلات الإنتاج الحالية

ولفتت إلى أن التحالف سيستعيد معظم النفقات التشغيلية خلال مرحلة إنتاج خط الأساس (معدلات الإنتاج الحالية)، وسيحق له الاستفادة من عوائد الإنتاج الإضافية وفقًا لآلية متفق عليها مع الهيئة المصرية العامة للبترول.

وبفضل هذا الاتفاق، ستكون لدى أديس القدرة على الاستفادة من الأسطول الواسع الذي يعمل في مصر، ما يضمن لها تحقيق وفورات الحجم. يتيح ذلك تعزيز مستويات الكفاءة، وتحقيق أقصى قدر من العائد للمساهمين.