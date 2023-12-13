الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«الزراعة»: تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

ماشية
ماشية

أطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية مجانية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني شملت 5 قري بمركز أبوقرقاص، حيث قدمت خدمات إرشاد وتوعية المربين.

أوضحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم فى محافظة المنيا تم تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وعقد 183 ندوة وجولة إرشادية.

و‫قال الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وإنجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف صابر أنه يتم تعريف المربيين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الأمراض التي تعرض لها والتحصينات التي تلقاها وأيضًا تعريف المربيين بأهمية التأمين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.

مديرية الطب البيطرى بالمنيا منظمات المجتمع المدني بمركز أبوقرقاص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

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