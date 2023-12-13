الأهلي يخوض مرانه الثاني استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة بمونديال الأندية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الثاني في جدة السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية - الخامسة بتوقيت القاهرة، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبدالله الرياضية؛ استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة السعودي، مساء يوم الجمعة المقبل، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية والتي ستقام على ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

ويستعد الجهاز الفني للأهلي بشكل قوي للمواجهة المقبلة؛ من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

ربيعة: فخور بتمثيل الأهلي في المونديال.. وهدفنا منصة التتويج

رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال: «أنا فخور بتمثيل النادي الأهلي دائمًا في المحافل العالمية، والمشاركة في كأس العالم للأندية يمنح الفريق فرصة مواجهة فرق قوية على المستوى العالمي، وهدفنا تحقيق إنجاز جديد، وإثبات قوة الكرة الإفريقية والعربية».

وأضاف: «بالطبع، نطمح في تحقيق مراكز متقدمة، وهدفنا عبور المباراة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية».

وواصل: «فخور بكوني واحدًا من أبناء الأهلي صاحب المنظومة الكبيرة، والنادي يمتلك إمكانات كبيرة وسبق له تحقيق نتائج طيبة أمام فرق كبيرة».

وأكمل: «جميع اللاعبين لديهم عقلية الانتصار في المباريات، والأهم هو التركيز تمامًا في المباريات، وأن يبذل كل اللاعبين أقصى جهدهم من أجل فوز الأهلي وتحقيق إنجاز جديد والصعود لمنصة التتويج».

وزاد: «الأهلي نادٍ كبير يسعى دائمًا لتحقيق البطولات، وسبق وتواجدت في كأس العالم للأندية في عام 2012 باليابان، ودائمًا أستمتع بأجواء البطولة».

وأشار ربيعة إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بالتركيز فقط في كأس العالم للأندية، وعدم التفكير في الفترة الماضية، وضرورة تنفيذ تعليماته الفنية من أجل الظهور بمستوى قوي خلال البطولة، خصوصًا بعد حالة عدم التوفيق في المباريات الأخيرة.

وختم حديثه موجهًا رسالة لجماهير الأهلي، بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق، مؤكدًا أن اللاعبين اعتادوا على وجودهم في المباريات الصعبة، متمنيًا إسعادهم وتحقيق الفوز في مواجهة اتحاد جدة السعودي.