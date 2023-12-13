الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مصر تفوز بالمركز الثاني بمسابقة الإدارة المبتكرة للجمعية الإفريقية للإدارة العامة

الدكتور صالح الشيخ
الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

فازت مصر، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالمركز الثاني (الدرع الفضي) لجائزة الإدارة المبتكرة من الجمعية الأفريقية للإدارة العامة والإدارة (AAPAM) عن منظومة المسابقات المركزية والمتضمنة بوابة الوظائف الحكومية ومركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك من بين 57 مشروعا ومبادرة مبتكرة تلقتها لجنة التحكيم الخاصة بالجائزة مقدمة من عدة دول بالقارة.

جائزة الإدارة المبتكرة 

سلم الوزير كريدو نانجاوا حاكم المقاطعة الجنوبية بزامبيا الجائزة للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية للرابطة الأفريقية للإدارة العامة والإدارة، حيث يشغل نائبا لرئيس اللجنة عن مجموعة دول شمال أفريقيا والتي انعقدت على مدار يومي 3 و4 ديسمبر بمدينة ليفنجستون بزامبيا، وكذلك المشاركة في أعمال المؤتمر السنوي ال(42) للرابطة في ذات المدينة خلال الفترة من 4 الى 8 ديسمبر واشتملت على العديد من الجلسات، وكذلك المشاركة في أعمال المجلس والجمعية العمومية المنعقدين على هامش المؤتمر.

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وفي كلمته التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية بحضور نائبة رئيس الجمهورية والعديد من الوزراء ونوابهم من زامبيا ومختلف الدول الأفريقية وكذلك حاكم المقاطعة وعمدة المدينة الزامبيين، وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر بالنيابة عن الرابطة للحكومة والشعب الزامبي على استضافة المؤتمر، مؤكدا أن ميثاق الرابطة الذي تم إقراره في ليفنجستون عام 2005 تم تعديله لأول مرة بالقاهرة عام 2019، وأن هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها زامبيا مؤتمر الرابطة الأفريقية للإدارة العامة والإدارة.

منظومة المسابقات المركزية

كما ترأس الشيخ الجلسة الثانية في اليوم الثاني والتي تحدث فيها 4 متحدثين من جنوب أفريقيا وزامبيا وكينيا، وخلال فعاليات اليوم الثالث شارك الدكتور صالح بتقديم عرض أمام الحضور حول منظومة المسابقات المركزية في مصر ومركز تقييم القدرات والمسابقات وذلك في إطار المسابقة السنوية التي تنظمها الرابطة للعام ال(14) لتشجيع الابتكار والإبداع الحكومي في أفريقيا تحت عنوان جائزة الإدارة الخلاقة أو المبتكرة.

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يذكر أن المركز الأول بالمسابقة فاز به مشروع عن الزراعة الذكية من دولة جنوب إفريقيا، أما المركز الثالث فحصلت عليه دولة موريشيوس بمشروع مقدم بعنوان لسيبوار تطبيق إلكتروني لحماية النساء المعنفات، وجاء في المركز الرابع مشروع مقدم من نامبيا حول ميكنة خدمات الهجرة والجوازات، أما المركز الخامس فحصل عليه مشروع ميكنة الموارد البشرية من دولة موريشيوس.

التنظيم والإدارة جائزة الإدارة المبتكرة بوابة الوظائف مبادرة مبتكرة الدرع الفضي

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