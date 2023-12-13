اللجنة العامة بقسم دمنهور: عبدالسند يمامة حصل على 3411 صوتا

أعلنت اللجنة العامة بمحافظة البحيرة نتائج محاضر فرز اللجنة بدائرة قسم دمنهور بالمحافظة، مؤكدة أن المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة حصل على 3411 صوتا.