الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللجنة العامة بمركز ههيا شمال الشرقية تتسلم مظاريف اللجان الفرعية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

بدأت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، بمركز ههيا شمال محافظة الشرقية، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، فى استلام مظاريف نتائج اللجان الفرعية، تمهيدا لتسليمها للجنة الحفظ برئاسة المستشار محمود حمزة.

وتوافد القضاة المشرفين على اللجان الفرعية، على اللجنة لتسليم المظاريف، وذلك وسط تشديدات أمنية مكثفة، واستنفار أمنى مشدد بمحيط اللجنة.

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ويبلغ إجمالى من لهم حق التصويت بجنوب وشمال الشرقية 4 ملايين و699 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة لهم حق التصويت أمام 980 مركزًا انتخابيًا، تستوعب 25 لجنة عامة و1016 لجنة فرعية.

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رئيس اللجنة تشديدات أمنية مكثفة حق التصويت شمال الشرقية ههيا شمال محافظة الشرقية

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