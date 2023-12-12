شوط أول سلبي بين مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني، على ملعب “أولد ترافورد”، في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفي الدقيقة 32، اقتحم ليروي ساني منطقة جزاء مانشستر يونايتد بعد انطلاقة رائعة للكرة، لكنه فشل في تسديد الكرة

وتعرض هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد للإصابة، ليتم استبداله بزميله جوني إيفانز في الدقيقة 40.

وفي نفس الجولة، خيم التعادل السلبي أيضًا على أحداث الشوط الأول من مباراة كوبنهاجن الدنماركي وجلطة سراي التركي.

وحال استمرار النتائج على حالها، سيتأهل كوبنهاجن الدنماركي لدور الـ 16، فيما سيودع مانشستر يونايتد المسابقات الأوروبية.

تشكيل قمة الأبطال.. عودة فاران لصفوف اليونايتد وكين في هجوم بايرن

وعاد رفائيل فاران لتشكيل اليونايتد، بينما يقود الهجوم راسموس هويلاند ويجاوره جاراناتشو وأنتوني.

وجاء تشكيل يونايتد كالآتي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، فاران، شاو

خط الوسط: ماكتومناي، أمرابط، فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني، هويلاند، جاراناتشو

بينما جاء تشكيل بايرن كالآتي:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: مزراوي، كيم، أوباميكانو، ديفيز

خط الوسط: موسيالا، كيميتش، جروتسيكا

خط الهجوم: ساني، كين، كومان

مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وانطلقت مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "أولد ترافورد".

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

وتُذاع مباراة مانشستر يونايتد ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

ويدخل فريق مانشستر يونايتد مباراة اليوم تحت شعار "لا بديل عن الفوز"، في محاولة لخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

مهمة مانشستر يونايتد صعبة، في ظل وجود فرصة للتأهل أمام كوبنهاجن وجالطة سراي أيضًا للتأهل للدور التالي من المسابقة، نظرًا لتواجدهما في المركزين الثاني والثالث برصيد 5 نقاط على التوالي.

بينما يخوض فريق بايرن ميونخ مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، خاصة أنها بمثابة "تحصيل حاصل"، بعدما ضمن التأهل للدور ثمن النهائي من المسابقة.