غدًا.. محمد شاهين يطرح أحدث أعماله الغنائية "متعشم فى مين"

انتهى المطرب محمد شاهين الأيام الماضية من تسجيل أحدث أعماله الغنائية بعنوان "متعشم في مين".

ومن المقرر أن يطرح محمد شاهين أغنيته الجديدة "متعشم في مين" غدًا الأربعاء عبر موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وكشف محمد شاهين عن البوستر الدعائي لأغنية "متعشم في مين" وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي إنستجرام، وعلق على المنشور قائلًا: "استنوا بكرة إن شاء الله أغنية جديدة متعشم في مين، الساعة 3 العصر".

آخر أعمال محمد شاهين الغنائية

وطرح المطرب محمد شاهين الفترة الماضية أحدث أعماله الغنائية بعنوان "داء الغياب" وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون محمد شاهين في أغنية "داء الغياب" مع كل من الشاعر الغنائي أحمد إبراهيم، والملحن محمد عبية، والموزع الموسيقي محمد عمار، ومهندس الصوت محمد صقر، وعازف الجيتار مصطفى نصر.

وتقول كلمات الأغنية: "جاي يقول أرجع عشان بعديك بعاني قلت لأ وقمت قافل باب عتاب لو رجعت ليه أنا هيبعني تاني عنده عقدة واسمها داء الغياب قسي قلبي عليه ورسي على فكرة أنه نسي مرتاح أنا وياك يا فراق بلا حب اسمه حب حالة كرامتي مش شغالة عندك عشان ترجع مشتاق خدت درس عمري ما أنساه طول حياتي أن الكدب لازمه بس يا دوب دموع واللي كان زمان سبب وجعي وآهاتي جاي بيتحايل عليا عشان رجوع قسي قلبي عليه ورسي على فكرة أنه نسي مرتاح أنا وياك يا فراق بلا حب اسمه حب حالة كرامتي مش شغالة عندك عشان ترجع مشتاق".