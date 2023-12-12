عمرو خليل: المصريون سطروا مشاهد تاريخية بالانتخابات الرئاسية

قال الإعلامي عمرو خليل، إنه على مدار 3 أيام سطر المصريون مشاهد تاريخية في الانتخابات الرئاسية التي جرت وفقًا لمعايير وضوابط تضمن النزاهة والشفافية وبإشراف قضائي كامل.

وأضاف عمرو خليل، خلال برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي من الممكن أن تكون الأعلى في نسب التصويت غير المسبوقة، بالمقارنة بالانتخابات السابقة، انتهت رسميًا.

وذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات أشادت بالإقبال المكثف من المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، مشيرة إلى أنها رصدت تزايدًا في الاستعلام على اللجان خاصة الفئة العمرية من الثامنة عشرة حتى الثلاثين عامًا.