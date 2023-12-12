رئيس اللجنة العامة بالباجور: بعض اللجان تباشر عملها حتى الآن بسبب الإقبال الكثيف

قال ثروت عامر، رئيس اللجنة العامة في مركز الباجور بمحافظة المنوفية، إن عدد اللجان الفرعية التابعة لمركز الباجور 60 لجنة.

وأكد ثروت عامر، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم، مع المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الانتخابات الرئاسية كان عليها إقبال كثيف من قبل المواطنين من مختلف الطبقات والأعمار، وهذا الإقبال دليل على الوعي المجتمعي السياسي.

وتابع: "أمام جميع المقرات الانتخابية فرحة وبهجة تشبه العرس، ويجب الإشارة إلى أن منظمات المجتمع المدني ساهمت في عملية تنظيم الانتخابات".



واستطرد: ما زالت بعض اللجان تباشر عملها حتى الآن، وذلك بسبب الإقبال الكثيف من المواطنين على اللجان الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة من موعد غلق اللجان.

انطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.