على مدار 3 أيام.. "الدستور" تستعرض أبرز فعاليات الانتخابات الرئاسية 2024

حققت الانتخابات الرئاسية 2024 مشهدًا حضاريًا أمام العالم أجمع، حيث واصل المواطنون المصريون على مدار الـ 3 أيام المقررين للانتخاب التوافد على مقار الاقتراع؛ لاختيار رئيس الجمهورية القادم الذي يقود البلاد في مرحلة مهمة من عمر الوطن.

شهدت اللجان الانتخابية كثافة كبيرة وملفتة في إقبال الناخبين على مقار التصويت، وجرى الالتزام بموعد فتح باب اللجان في تمام التاسعة صباحًا في إطار انتظام سير عملية التصويت للناخبين.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي سير العملية الانتخابية على مدار الثلاث أيام المقررين للانتخاب، وأبرز الفعاليات في الانتخابات الرئاسية 2024.

مسيرات حاشدة لمؤسسة حياة كريمة

نظمت مؤسسة "حياة كريمة" مسيرات حاشدة جابت شواع المدينة، وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية زينتها أعلام مصر؛ لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وحث المواطنين على ضرورة أداء واجبهم الوطني، والتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار رئيس مصر القادم.

حضور قوي لشركات القطاع العام والخاص

ونظم العاملون بشركات القطاع العام والخاص مسيرات حاشدة وطنية تأكيدًا على أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات، حيث نظمت النقابات المهنية والعمالية مسيرات خرجت من اللجان النقابية، يرفعون الأعلام، ويهتفون بهتافات يعبرون من خلالها عن انتمائهم لوطنهم العظيم مصر.

لأول مرة.. سيدات بدويات في مقار الانتخابات

ضرب أبناء محافظتي سيناء مثالًا للوطنية والمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث توافدوا منذ التاسعة صباحاً أمام اللجان وحتى موعد الغلق، وبشكل غير مسبوق شاركت في الانتخابات الرئاسية السيدات والفتيات للمرة الأولى في تاريخ الاستحقاقات الدستورية، وهو استثناء على قواعد البدو الذين لا يسمحون للسيدات بالخروج في الشارع.

ذكرى الشهيد باقية

وكان عدد من المدارس حملت أسماء مجموعة من هؤلاء الشهداء، ورصدنا ما شهدته هذه اللجان من توافد ملحوظ من الناخبين الذين حرصوا على إرسال تحية لمن ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن؛ لينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار والديمقراطية.

الإسعاف والعيادات والقوافل الطبية

كان هناك تواجد سيارات التأمين الطبي أمام اللجان وتوافر سيارات الإسعاف والعيادات الطبية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

برايل لذوي الإعاقة

توافرت تسهيلات معقولة لذوي الإعاقة وكبار السن، مثل الكراسي المتحركة لتسهيل وصول المتابعين ودخولهم مقار التصويت، إضافة إلى توفير بطاقات اقتراع مصممة خصيصًا لذوي الإعاقة البصرية عبر طريقة "برايل" فكانت إضافة مميزة لتيسر عملية المشاركة.