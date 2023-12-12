المطربة هديل ماجد: "طبعًا صوتى لأبويا وحبيب قلبى السيسى" (صور)

شاركت هديل ماجد، مطربة ذوى الهمم، في الانتخابات الرئاسية وأدلت بصوتها لصالح الرئيس السيسي بمدرسة الشهيد عبدالرحمن الصيرفى الثانوية بنين بالجيزة.

وقالت هديل، لـ"الدستور":"طبعًا انتخبت حبيب قلبي وأبونا الداعم الكبير لذوي الهمم الرئيس السيسي".

انتخابات الرئاسة 2024 هى خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحول الديمقراطى.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.