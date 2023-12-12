وسط إقبال كبير من الناخبين.. محافظ الإسكندرية يتفقد اللجان الانتخابية قبل انتهاء عملية الاقتراع

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عددًا من اللجان الانتخابية قبيل الساعات الأخيرة من انتهاء عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية 2024، وسط إقبال كبير من الناخبين وأجواء من الفرحة.

وقد أشاد اللواء محمد الشريف بالوعي السياسي لأهالي الإسكندرية، والذي ظهر في كثافة الإقبال والمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، وتحقيق أعلى نسبة مشاركة للحفاظ على صدارة المشهد الانتخابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة على كافة الأصعدة.

يذكر أن محافظة الإسكندرية تضم 351 مقرا انتخابيا يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين، كما تضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، حيث إن عدد الناخبين بالإسكندرية يبلغ 4 ملايين و300 ألف ناخب.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.