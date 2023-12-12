الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبيل غلق صناديق الاقتراع.. أهالي الغربية يسطرون ملحمة وطنية بالانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

سطر أهالي محافظة الغربية ملحمة وطنية ظهرت جليا في الكثافات العالية التي شهدتها لجان مراكز ومدن محافظة الغربية خلال الأيام الثلاث من الانتخابات الرئاسية 2024 حيث توافد عدد كبير من الناخبين للأدلاء بأصواتهم وسط أجواء وطنية مميزة بالشوارع والميادين وأغاني وطنية فضلًا عن الطبل والمزمار البلدي ومسيرات بالسيارات تحمل اعلام مصر.

وواصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جولاته الميدانية لتفقد اللجان الانتخابية بمركز ومدينة قطور لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثالث على التوالي، للتأكد من توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري الرئاسي.

حيث تفقد المحافظ  لجان (مدرسة بلتاج الإعدادية المشتركة، مدرسة سماتاي الإعدادية المشتركة، مدرسة ميت الشيخ).

وحرص محافظ الغربية خلال تفقده على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية. والتقى محافظ الغربية عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

وحرص محافظ الغربية خلال تفقده على التأكد من توافر كافة سبل الراحة للقائمين على العملية الانتخابية، وأيضا التقى عددا من المواطنين من أبناء المحافظة والمواطنين الوافدين من المحافظات للتأكد من تقديم التيسيرات اللازمة لهم خلال العملية الانتخابية. والتقى محافظ الغربية عددا من المستشارين، وتابع انتظام سير العمل داخل اللجان، موجها الشكر للأجهزة المعنية على هذا الأداء المشرف.

كما حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدما لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطنين بالغربية بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم، مشيدا بالوعي الكبير الذي لمسه من المواطنين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية.

ومن جانبهم حرص الشباب والأهالي على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الغربية في هذه الأجواء الوطنية المميزة، وأشار المحافظ إلى أن اللجان تشهد حشدا كبيرا من قبل الناخبين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك وسط حالة من الفرحة العارمة والأناشيد الوطنية مما يعكس الوعي السياسي لديهم والدور الإيجابي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة الحديثة على كافة الأصعدة دائما في كافة الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف المحافظ أن اللجان في كافة مراكز ومدن المحافظة تشهد اصطفافا كبيرا للناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي، منوها بأنه تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

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