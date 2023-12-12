الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

 رجال وسيدات وأطفال.. أجواء وطنية فى آخر الدقائق الانتخابية بالسيدة زينب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت اللحظات الأخيرة من العرس الانتخابي المصري، استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالسيدة زينب، مستخدمين حقهم الدستوري في التصويت واختيار مَن يمثلهم.

ورفع المشاركون، رجالًا وسيدات وأطفالًا، الأعلام وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي تعزز وترسخ ملامح الجمهورية الجديدة ومواصلة مسيرة التنمية والبناء.

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي مرشح الرئاسة المصرية 2024 مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب

مواد متعلقة

رغم فقده البصر.. مواطن مصري يشارك في الانتخابات الرئاسية

إقبال الشباب على اللجان الانتخابية قبل انتهاء التصويت

الانتخابات الرئاسية 2024.. الجدة سامية تصطحب أحفادها: نزلت علشان أنتخب الريس

"كنده" تشارك في لجان "الرئاسية" وتخطو نحو الجمهورية الجديدة بعلم مصر

"عجوز" يدلى بصوته:" المشاركة في الاستحقاق الرئاسي واجب وطني"

أم الأولاد.. سيدة تصطحب 3 من أبنائها للمشاركة في انتخابات 2024

بأعلام مصر.. فرحة طفلين بحضور الانتخابات الرئاسية

أهالي السيدة زينب في مسيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل.. ضياء رشوان: لم يذكر الإعلام الأجنبى سلبية واحدة عن الانتخابات الرئاسية 2024

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عاجل.. فى حب مصر.. مسيرات حاشدة فى جميع المحافظات فى آخر أيام الاستحقاق الرئاسى

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين