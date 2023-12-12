 رجال وسيدات وأطفال.. أجواء وطنية فى آخر الدقائق الانتخابية بالسيدة زينب

شهدت اللحظات الأخيرة من العرس الانتخابي المصري، استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالسيدة زينب، مستخدمين حقهم الدستوري في التصويت واختيار مَن يمثلهم.

ورفع المشاركون، رجالًا وسيدات وأطفالًا، الأعلام وسط أجواء احتفالية وهتافات وطنية احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية المهمة التي تعزز وترسخ ملامح الجمهورية الجديدة ومواصلة مسيرة التنمية والبناء.

وانطلقت أمس الأول الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين هم عبدالفتاح السيسي وعبدالسند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.