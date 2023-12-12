المصريين الأحرار: ساحات الانتخابات الرئاسية شهدت روح ثورة يونيو المجيدة

أصدرت غرفة عمليات حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، بيانًا صحفيًا قبل ساعة من نهاية ملحمة انتخابات رئاسة الجمهورية 2024/2030، حيث تجسدت إرادة الشعب المصري العظيم في الاصطفاف معًا لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية ليكون قائدها وراعيًا مصالحها وسلامة ارضها ومواطنيها.

وأضاف البيان: شهدت ساحات الانتخابات روح ثورة يونيو المجيدة، حيث رفع الشعب العظيم علم مصر عاليًا، وصدحت التكبيرات باسم مصر، درة الأمم ورمز الميزان. نود أن نعبر عن خالص الشكر والتقدير لكل مواطن شارك في هذا الحدث الوطني الكبير، معبرًا عن رأيه بحرية تامة في انتخابات فريدة من نوعها.

وتابع: نتوجه بالشكر أيضًا إلى هيئة الانتخابات والقضاة الأجلاء الذين قاموا برقابة فعّالة ونزيهة، وإلى قوات الشرطة والجهات المعنية على جهودها في ضمان أمان العملية الانتخابية. نثمن التنافس الديمقراطي السليم الذي جسدته حملات المرشحين، معتبرين أن الاحترام المتبادل هو أساس هذه العملية.

وأوضح: من خلال متابعتنا لأحداث الانتخابات عبر غرفة العمليات، تأكدنا من ارتفاع نسب المشاركة في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصةً بين كبار السن والمرأة المصرية. ونفيد بأن جميع المحافظات شهدت إقبالًا كبيرًا، وتحديدًا في محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى والجيزة.

وأشار إلى أنه رغم بعض الإشكاليات التقنية التي واجهت الموقع الخاص بلجان الاقتراع، إلا أن هذا لم يؤثر على سير عملية التصويت ولم نشهد أي عقبات تذكر؛ولم يكن الشعب المصري عبءًا أو عائقًا، بل كان الشريك الفاعل في إغلاق أبواب الرياح أمام المتآمرين.



في ختام البيان، نعبر عن اعتزازنا بمشاركتنا الفاعلة كحزب في حملة المرشح السيد عبد الفتاح السيسي، ونشكر كل من ساهم في تحقيق هذا النجاح؛ نؤكد أن عملية الانتخابات لم تكن عصيبة امام حملة للمرشح الرئاسي الذى كان طيلة عشر سنوات نموذجًا للقيادة والتفاني الذي يستحق الاحترام محرك أساسي لكافة فئات مصر من الشمال والجنوب للنزول صف واحدا امام صناديق الاقتراع.

وإذ نؤكد بكل فخر أن المصريون يظلون الدرع والسند، وقواهم تكمن في إرادتهم وعزيمتهم..تعيش مصر الأبية ويحيا شعبها العظيم.