عضو بالتنسيقية: "المتحدة" وفّرت مساحات إعلامية متساوية لمرشحى الرئاسة

وجّه أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خالص الشكر والتقدير للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي منحت المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية مساحات إعلامية متساوية، لهذا استطاع كل المرشحين أن يعلنوا عن برامجهم الانتخابية من خلال شاشات قنوات المتحدة.

الانتخابات الرئاسية

قال فتحي، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن توفير 100 دقيقة للمرشح في الإعلام أمر جيد للغاية.

أضاف أن الإعلام المصري استطاع نقل الصورة الانتخابية بكل شفافية ونزاهة، حيث تمت تغطية كافة الأحداث الانتخابية لكافة المرشحين بشكلل منصف بعيد عن الانحياز والتضليل.

الوطنية للانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.