عضو التنسيقية: كثافة إقبال الشباب على اللجان الانتخابية تؤكد وعيهم الوطني

قال أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الرؤى المختلفة داخل الأحزاب السياسية كافة هي نفس الرؤى المختلفة التي توجد في الحوار الوطني، حيث جمع الحوار الوطني كافة الأحزاب والسياسيين من أجل اتخاذ القرارات الصالحة للمواطن والوطن معًا دون النظر للاعتبارات الشخصية.

وأكد أحمد فتحي، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن مجموعة من شباب التنسيقية قاموا بطرح بعض الأسئلة على المواطنين، والتي كانت تتضمن الصفات التي يرغبون في أن تكون متوفرة في الرئيس القادم، وكانت الإجابات تدور حول أنه يتعين أن يكون هناك وزارة مستقلة لإدارة الشئون السياسية.

وأضاف في حديثه، أن الشباب المصري أصبحوا على قدر كبير من المسئولية والوعي الوطني، وهذا الوعي كان ناتج طبيعي لكافة الحوارات والمؤتمرات السياسية التي تم تدشينها من أجل الحديث مع هذه الفئة، كما أن اتجاه الدولة نحو تمكين الشباب في كافة المجالات جعل الشباب لديهم انتماء وطني شديد، ولهذا إقبال الشباب على الانتخابات الرئاسية 2024 كان تاريخي.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.