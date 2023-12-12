انتخابات الرئاسة: زحام في الجمالية قبل إغلاق باب اللجان (صور)

شهدت لجان الجمالية بالقاهرة ازدحامًا في الساعات الأخيرة قبل غلق أبواب الاقتراع، المقرر انتهائها في التاسعة من مساء اليوم وفقًا للجدول الزمني التي حددته الهيئة والوطنية للانتخابات.

وشهدت اللجان كثافة في الإقبال منذُ الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط حماية أمنية للناجبين وتوفير أجواء مناسبة من قبل رجال الأمن المعنيين بتأمين مقرات اللجان الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.