فى الساعات الأخيرة.. النساء يتصدرن مشهد الانتخابات أمام مدرسة الخط العربى

شهدت لجان مدرسة الخط العربي في شارع نوبار بمنطقة عابدين بوسط البلد في القاهرة، إقبالاً كبيرًا من قبل النساء للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية.

حرصت الناخبات على الحضور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وهن يرفعن أعلام مصر غاليا في مشاركة بالعرس الديمقراطي.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم". انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024.

مشاركة النساء فى انتخابات رئاسة الجمهورية

مشاركة النساء فى انتخابات رئاسة الجمهورية