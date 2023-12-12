الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الرئاسى انعقد فى موعده تحت إشراف قضائى كامل

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وفقًا للدستور ينتهي الإشراف القضائي يوم 17 يناير 2024.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، لمتابعة سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من مخرجات الحوار الوطني أن تُجرى الانتخابات الرئاسية تحت الإشراف القضائي، وإعلان نتائجها قبل 17 يناير.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية انعقدت في موعدها المحدد، علاوة على أنه تمت مراعاة أن تكون هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

الوطنية للانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.