الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الوطنية للانتخابات: الاستحقاق الرئاسى انعقد فى موعده تحت إشراف قضائى كامل

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه وفقًا للدستور ينتهي الإشراف القضائي يوم 17 يناير 2024.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد المستشار أحمد بنداري، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، لمتابعة سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من مخرجات الحوار الوطني أن تُجرى الانتخابات الرئاسية تحت الإشراف القضائي، وإعلان نتائجها قبل 17 يناير.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية انعقدت في موعدها المحدد، علاوة على أنه تمت مراعاة أن تكون هذه الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.

 

الوطنية للانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية والمدرجة أسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

انتخابات مصر الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية الرئيس السيسي الصمت الانتخابي نتيجة اللجان الانتخابية انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية مصر استعلام اللجنة الانتخابية معرفة اللجنة الانتخابية مرشح الرئاسة المصرية 2024 لجنة انتخابات الرئاسه المصريه مرشحين الرئاسه 2024 اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات مصر تنتخب معرفة لجنة الانتخابات بالاسم استعلام عن اللجنة الانتخابية كيفية معرفة اللجنة الانتخابية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

الأكثر قراءة

تحول مفاجئ.. بايدن يتبرأ من دماء غزة ويطالب بتغيير حكومة نتنياهو

جيش الاحتلال الإسرائيلى يحرك السفينة الحربية ساعر 6 للبحر الأحمر للرد على الحوثيين

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

على مدار ثلاثة أيام.. مواعيد فتح لجان الانتخابات الرئاسية 2024

وفاة زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبدالدايم

بيبو يرفض التنازل عن عقوبة الـ200 ألف جنيه على لاعبي الأهلي قبل المونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

وائل لطفي

متلازمة الإنكار

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟

الاحتلال: مقتل 13 جنديًا إسرائيليًا بـ"نيران صديقة"

"مقاومة الجدار": معركتنا الشعبية والقانونية ضد سرقة الأرض وإرهاب المستعمرين