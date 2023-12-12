أحمد بندارى: قاعدة بيانات الناخبين توزع على المرشحين قبل الاقتراع

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن جميع المقرات واللجان الفرعية كل اللوجستيات فيها واحدة، مؤكدًا أن كل مترشح قبل الاقتراع يتقدم إلى الهيئة الوطنية ويحصل على قاعدة بيانات الناخبين.

وأضاف بنداري، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، أنه من الممكن أن يقوم أحد أنصار أي مرشح ومعه لاب توب أمام مقر اللجنة ويقوم بعمل عملية استعلام لييسر للناخب الذي يدعمه أن يدلي بصوته، مؤكدًا أن جميع اللوجستيات في كل اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية وعددها 11 ألفا و361 لجنة، بها ذات الأوراق بجميع اللوجستيات.

وأوضح أن ما هو خارج اللجنة أو على بابها من شأن تيسير العمل، هو عملية خاصة بالمترشح، ونحن ندعمه بإعطائه قاعدة بيانات الناخبين على أسطوانة مدمجة مقسمة إلى محافظات ومقرات، ويقوم المرشح بتوزيع العاملين معه على المقرات للتيسير على الناخبين، مؤكدًا أن هذا ما يسمى بنوع من أنواع مشاركة العمل، وليس من لوجستيات الهيئة الوطنية.