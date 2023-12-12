الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الوطنية للانتخابات" تكشف أغلبية الشكاوي التي تم رصدها خلال انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

استعرض المستشار أحمد بندراري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ملامح العملية الانتخابية في انتخابات الرئاسة.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، إن أغلبية الشكاوي التي تم رصدها من خلال غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات متعلقة بكثافة الحضور وعدم تنظيم للطابور أمام اللجان الانتخابية.

 وأشار إلى أنه تم الإمداد بأعضاء من اللجان العامة في المحافظات للجان الفرعية لتسهيل وتنظيم عملية الاقتراع.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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