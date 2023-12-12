الهيئة الوطنية للانتخابات: هذه ضوابط متابعة الإعلام لعملية فرز الأصوات

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن توافد المصريين بالخارج على لجان الاقتراع بكثافة أعطى رسالة للمصريين بالداخل، والعالم كله، مشيرًا إلى أن الإعلام نقل الصورة وكان له دور رئيسي في نقل الصورة الحقيقية للمواطنين.

وأضاف بنداري، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، أن أجهزة الدولة ساعدت في تيسير العملية الانتخابية، وقامت بدورها على أكمل وجه.

وتابع: "وبالنسبة للمناطق الحدودية، أهل سيناء شاركوا في الانتخابات، وكانت هناك كثافة تصويتية في بعض المناطق، لدرجة أن أوراق الاقتراع نفدت، ودعمناها نظرًا لأن مكنش متوقع هذا الإقبال الكبير".

وعن سؤال من يحضر عملية الفرز، قال: "اللى يحضر عملية الفرز ممثل عن أحد المرشحين أو وكيله، ووسائل الإعلام ممكن تحضر المصرح لهم بمتابعة الانتخابات، ولكن دون إعاقة، يعني الإعلامي يقعد يتفرج بعينه ويشوف إجراءات فتح الصندوق وإخراج الورق وتصنيفه من صحيح وباطل، لكن لا يطلع على الأرقام".

وأردف: "بعد الانتهاء من الفرز هيثبت ده في محضر، ويجمع الأوراق المستخدمة وغير المستخدمة وتتحط كل منها في حقيبة مستقلة، وتطلع على اللجنة العامة، ويتم الحصر المجمع".