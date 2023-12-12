الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد السجينى: رغم طوابير الانتخابات الرئاسية لا يوجد خرق للصمت الانتخابى

أحمد السجيني
أحمد السجيني

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحالة الحوارية التي كانت مصر قائمة عليها في 10 سنوات هي سبب ما نراه اليوم بـالانتخابات الرئاسية  2024، مؤكدًا أنه توجد حالة نشاط سياسي واضح للأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية، فنحن أمام 4 مرشحين منهم 3 من خلفية حزبية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة cbc، أنه من المهم جدًا أن يعرف الناس ما هي الأحزاب؟ فهي تعني التنظيم والحشد، ورؤساء الأحزاب وضعوا كل كوادرها لتنظيم حافلات ومسيرات لدعم المرشحين وهذه هي الانتخابات. 

النظام الحالي أقام حالة حوارية ممتدة 

وأكد أنه يحسب للنظام الحالي أنه أقام حالة حوارية ممتدة بدأت بمؤتمرات الشباب وانتهت بالحوار الوطني، فطالما هناك حوار وحراك ستجد نوعًا من التدرج والنضج في ممارسة العملية السياسية.

وأشار إلى أنه مع وجود الطوابير الانتخابية، فلا يوجد خرق للصمت الانتخابي ولا توجد جرائم انتخابية تم تحريرها، وهذا يدل على التحضر سواء من المواطن أو المؤيد للمرشح الذي يعرف حدوده.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية، ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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