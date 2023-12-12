وسط إقبال ملحوظ.. محافظ أسيوط يتفقد لجنة الوافدين للانتخابات الرئاسية بنادى أعضاء هيئة التدريس

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مساء اليوم الثلاثاء، سير العمل بلجنة الوافدين رقم 23 ومقرها نادى أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط بحي غرب أسيوط، وسط إقبال كبير من طلاب وطالبات الجامعة المغتربين على التصويت باللجنة في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية، داعيًا جموع المواطنين بالنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم تفعيلًا لحقوقهم السياسية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعيون ابراهيم رئيس حي غرب ولفيف من ممثلي الكيانات الشبابية بالمحافظة.

وكان في استقبال المحافظ بمقر لجنة الوافدين، شباب المشاركة المجتمعية بمحافظة أسيوط التابعين للجان التنمية المحلية، ومبادرة حياة كريمة، وممثلي حملة “بشبابها” التابعة لوزارة الشباب والرياضة، والذين تم الدفع بهم للمشاركة في تنظيم دخول الناخبين للجان وتقديم سبل الدعم لهم قبل دخولهم اللجان ومساعدة كبار السن وذوي الهمم وإرشادهم إلى مقر اللجان الانتخابية وفقًا لضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية.

والتقى المحافظ المستشار أحمد عيسى رئيس اللجنة العامة أول أسيوط والمستشار طاهر أبوزيد رئيس اللجنة الفرعية للوافدين واطمأن منهم على انتظام أعمال التصويت وسير أعمال الانتخابات بسهولة ويسر، موجهًا لهم الشكر على دورهم الوطني لخروج الاستحقاق الانتخابي في أبهى صورة.

وقال المحافظ إنه قام بعدة جولات تفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية بلجان قرى ومراكز المحافظة كما ترأس مسيرة حاشدة "دعم مصر" لحث المواطنين على المشاركة في الاستحاق الدستوى للانتخابات الرئاسية بمشاركة الآلاف من القيادات ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والكيانات الشبابية، السيدات وطلاب وطالبات الجامعات والمدارس تعبيرًا عن فرحتهم بالانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى إنه تم توفير كافة الاحتياجات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية للجان الانتخابات بالقرى والمراكز.

وناشد المواطنين للنزول والمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية، في الساعات الأخيرة قبل غلق باب اللجان، لانها تمثل مرحلة حاسمة في طريق الديمقراطية.

وأشار المحافظ إلى جولاته ومروره الميداني على المقار الانتخابية بعدد من المدارس والاطمئنان على جاهزية اللجان وأماكن إقامة قوات التأمين والسادة القضاة وتوافر كافة التيسيرات والتجهيزات اللازمة من أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذا عمل مظلات انتظار للناخبين لتسهيل الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع بما يضمن انتظام سير العملة الانتخابية لتظهر الانتخابات بالشكل اللائق لتخرج الانتخابات الرئاسية بشكل مشرف للدولة المصرية.

وأوضح إلى التواصل والربط المستمر بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام للمحافظة مع مركز السيطرة بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء لمتابعة سير الانتخابات على مدار اليوم وللوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية للظهور بالشكل الحضارى اللائق.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط بـ 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و457 لجنة فرعية من بينها 6 لجان للوافدين، لاستقبال 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت فى الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة تحت إشراف قضائي كامل.