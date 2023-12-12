الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود القط: مشاركة كبيرة للشباب بالانتخابات الرئاسية.. والشعب أثبت أنه خلف قيادته

النائب محمود القط
النائب محمود القط

قال النائب محمود القط، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللافت في الانتخابات الرئاسية 2024، هو حضور الشباب، والذي كان يعزف عن الانتخابات في السنوات السابقة.

وأضاف، خلال حواره بقناة "cbc"، مع الإعلامية إيمان عز الدين، أن كم المتطوعين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية كبير جدًا ويعد هو الأكبر من نوعه، مشيرًا إلى أن التنسيقية لديها 20 ألف متطوع وكلهم من الشباب الصغير، وهذا يغذي ثقافة التطوع، ولذا فهم يفكرون في البناء على مرحلة ما بعد الانتخابات.

وأكد أنه كان هناك دعوات مسمومة قبل الانتخابات أن هناك مرشح ناجح ولماذا ننزل الانتخابات وهي محسومة، والغرض منها عدم نزول هذا الحشد لاستخدام العالم لغة الشعوب، ولكن الشعب أثبت أنه خلف قيادته.

إذا لم تقم الأحزاب بالحشد فهي مقصرة

وتابع، أنهم وجدوا الحشود والأعداد الكبيرة وقالوا إن الأحزاب تقوم بعمل حشد للانتخابات ونحن نمارس ديمقراطية خالصة وعندما يكون لدينا 3 أحزاب في الانتخابات فمن الطبيعي أن تحشد الأحزاب وإذا لم تقم بذلك فهي مقصرة في دورها.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

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