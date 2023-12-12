رئيس اللجنة العامة بالقليوبية للمواطنين: "انزل وشارك.. لسة في فرصة”

أشاد المستشار إسماعيل الفران رئيس اللجنة العامة بمحافظة القليوبية، بالحضور المشرف للمواطنين أمام اللجان وحرصهم على المشاركة في العرس الديمقراطي لاختيار الرئيس.

وأكد "الفران" خلال على هامش جولته التفقدية بلجنة الشهيد محمد فهمى الطوخى فى مدينة طوخ، أن الشباب والمرأة كانوا في صدارة المشهد الانتخابي.

ووجه رئيس اللجنة رسالة الى كل شخص لم يشارك فى الانتخابات: “انزل وقول رأيك.. لسة في فرصة”.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.