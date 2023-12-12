الانتخابات الرئاسية| محافظ أسيوط يصطحب معمرة للتصويت داخل لجنة مدرسة المطيعة

اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معمرة تبلغ من العمر 105عامًا وتدعى "فتحية عبدالغني حسن" من أمام لجنة مدرسة مدرسة المطيعة التابعة لمركز أسيوط ـ في لفتة انسانية ـ إلى داخل اللجنة للادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 مشيدًا بحرصها على الادلاء بصوتها رغم ظروفها المرضية وكبر سنها وتحركها على كرسي متحرك مصطحبة ابنها.

جاء ذلك خلال جولته في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية لتفقد عدد من اللجان بقرى مركز أسيوط ؛ رافقه خلالها حسني درويش رئيس مركز أسيوط.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للسيدة وابنها الذي رافقها أثناء تأدية حقها الدستوري وواجبها نحو وطنها.

الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلًا عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائي كامل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.