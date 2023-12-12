اختلفت انتماءاتهما فجمعهما حب الوطن.. دعاء ومريم: "كلنا هنا علشان مصر"

واصل شباب محافظة الغربية القيام بدورهم الوطني في محيط اللجان الانتخابية بمراكز المحافظة لتسهيل إجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت لجنة مدرسة عثمان بن عفان بمدينة زفتي، بالغربية تواجد عدد كبير من شباب الاحزاب والجمعيات الأهلية والخيرية ومن بينهم شباب حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن.



مريم مدحت، 22 سنة طالبة بتربية طنطا، نائب مقرر المرأة بحزب حماة الوطن بزفتي، ودعاء ابراهيم عضو امانة التواصل والمتابعة بحزب مستقبل وطن تجاورا خلال مدة الانتخابات علي مدار ثلاثة ايام ليجمعهما حب الوطن بصرف النظر عن الإنتماء الحزبي.



وقالت مريم مدحت، انا انتمي لحزب حماة الوطن، وهو الحزب الذي امثله وخلال هذه الانتخابات تعرفت علي صديقتي دعاء التي تنتمي لحزب مستقبل وطن وعملنا معًا لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي فجمعنا حب الوطن والرئيس مع اختلاف ميولنا الحزبية.



فيما أكدت دعاء ابراهيم، في حب الوطن تختفي الانتماءات ويبقي الوطن، ونحن جميعًا هنا من أجل مصر ومن أجل الرئيس السيسي والذي من اجلهما تختفي كل المسميات، واصبحت انا ومريم صديقتي الجديدة جميعنا نعمل في حب الوطن.

وشهدت اللجنة توافد أعداد كبيرة من المواطنين خاصة السيدات أمام اللجنه، وتم توفير أماكن لإستراحات المواطنين لحين الدخول إلي اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية.



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.