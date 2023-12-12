ماهر فرغلى: الشعب المصرى يفسد دعوات أهل الشر للحشد فى كل مرة

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن الانتخابات الرئاسية 2024، شهدت حضورًا كثيفًا بكل المحافظات واللافت هو حضور المرأة والشباب على مدار اليوم على اللجان الانتخابية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة cbc، أن المواطن المصري مهموم جدًا بأحداث غزة، وهذا الحضور الجماهيري يدلل على وعي المواطن بأن هناك أزمة إقليمية وخططًا تدار للدولة المصرية، وأن مصر مستهدفة طوال الوقت، ما دفع المواطن للمشاركة لدعم الدولة.

قنوات أهل الشر لا تغطي الانتخابات الرئاسية بشكل مكثف لهذا السبب

وأكد فرغلي أن قنوات وإعلام الشر انشغلت ولا تغطي الانتخابات الرئاسية بشكل مكثف، مثلما يحدث كل مرة، لأنهم لا يعرفون ماذا يقولون، مشيرًا إلى أنهم مع كل حشد مضاد والدعوات إليه يفسده الشعب المصري عليهم في كل مرة.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.