قبل ساعات من انتهاء المشهد الانتخابي.. محافظ الوادي الجديد يتفقد لجنتي أبو هريرة والكفاح بمركز الفرافرة

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لجنتي أبو هريرة والكفاح بمركز الفرافرة قبل ساعات من انتهاء المشهد الانتخابي للاطمئنان على انتظام عمل اللجان الانتخابية في الاستحقاق الدستوري الذي تشهده مصر بانتخابات الرئاسة 2024.

وتزايد إقبال الناخبين من أهالي محافظة الوادي الجديد على لجان الانتخابات فى اليوم الثالث والأخير حيث وقفت طوابير المواطنين لأداء واجبهم الوطني فى الانتخابات الرئاسية وسط إجراءات تأمينية وتنظيم لدخول الناخبين.

كما نظم الأهالى عدد كبير من المسيرات الشعبية بمشاركة الأحزاب وجمعيات تنمية المجتمع المحلى للدعوة إلى الخروج والتصويت فى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم مرورى غير مسبوق لتيسير حركة الناخبين وتحقيق السيولة المرورية أمام وفى محيط اللجان وجرى توزيع المياه المعدنية على الناخبين والحلوى والاعلام على الأطفال المرافقين لذويهم من الناخبين.

وحرص أهالي الفرافرة على الخروج بكامل عددهم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الرئاسي تأكيدا على أهمية دورهم في اختيار المرشح المناسب لاستكمال منظومة التنمية المستدامة وتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري، مشيدًا بتنظيم أعمال اللجان وانتشار قوات الأمن لتيسير حركة الناخبين في الوصول إلى اللجان الانتخابية دون معوقات.

وتختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

