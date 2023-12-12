هشام عناني: الانتخابات ليست لاختيار رئيس بل لتحديد مصير

علّق د.هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد على توافد المواطنين علي اللجان الانتخابية في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسية 2024.

وقال عناني، خلال مداخلة هاتفية مع "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء، إن اليوم الثالث للتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 شهد استمرار الكثافة التصويتية، لكن المختلف اليوم هو وجود أسر كاملة تذهب للجان في أجواء احتفالية، فهذه الانتخابات ليست لاختيار رئيس فحسب، بل هى لتحديد واختيار مصير.

أضاف أن خروج الأسر للتصويت يعكس دور المرأة المصرية التي تدفع أسرتها إلى ممارسة حقها الدستوري، وحتى الأطفال الذين لا يحق لهم التصويت ذهبوا للاحتفال ولاعتياد المشهد.

أوضح أن هذه الانتخابات التعددية يشاهدها العالم كله وأي دولة ونظام يستمد قوته من الشارع، وبالتالي خروج الملايين استجابة لدعوة الدولة والاصطفاف الوطني للتأكيد على حماية مقدرات مصر بعد أحداث غزة مشهد ممتد الآن في التصويت على الانتخابات، الذي يعطي نفس الرسالة ونفس الاصطفاف.

لفت إلى أن النسبة ستتجاوز 55% وهو خروج قياسي لانتخاب رئيس ليس في مصر وحدها، بل تخطى العديد من الدول، وهو يمثل تأييدا شعبيا، المواطن ليس خبيرا سياسيا، لكن ما يهمه هو مقدراته ومكتسباته والأمن القومي لوطنه، فحين استشعر الخطر قرر المشاركة للحفاظ على هذا الوطن.