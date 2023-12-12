"كنده" تشارك في لجان "الرئاسية" وتخطو نحو الجمهورية الجديدة بعلم مصر

شهدت لجان السيدة زينب بالقاهرة، مساء الثلاثاء، توافد وإقبال ملحوظ من المواطنين؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية قبل ساعات من غلق باب اللجان في آخر أيام الاستحقاق الانتخابي 2024.

واصطحبت أم ابنتها "كنده" (5 سنوات) رافعة علم مصر أمام لجنة السيدة زينب الابتدائية المشتركة، للتعبير عن حبها لأم الدنيا في أيام عرسها الديمقراطي الذي سلّطت صحافة العالم عدساتها نحو القاهرة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

تضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".انتخابات مصر، الانتخابات الرئاسية، انتخابات الرئاسة 2024.

مشاركة طفلة فى انتخابات رئاسة الجمهورية

مشاركة طفلة فى انتخابات رئاسة الجمهورية