الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سنة أولى انتخابات: 3 فتيات يحكين تجربتهن في الاستحقاق الرئاسي

فتيات يحكين تجربتهن
فتيات يحكين تجربتهن في الاستحقاق الرئاسي

شارك مجموعة من الشباب في الانتخابات الرئاسية المصرية بلجان الغربية، مؤكدين أن هذه أول مرة يكون لديهم الحماسة الكبيرة للإدلاء بأصواتهم بعد أن أصبح لها قيمة وأصبحت مسموعة في ظل الجمهورية الجديدة؛ إيمانًا منهم بأن صوتهم أمانة لاستكمال مرحلة البناء.

شهدت لجنة عمرو بن العاص بمدينة زفتى بالغربية إقبالاً كبيرًا من جانب الشباب وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتعبير عن رأيهم.

وعبرت مريم مدحت، 22 سنة، طالبة بتربية طنطا عن فرحتها في المشاركة في الانتخابات والإدلاء بصوته، قائلة: "فرحان إني قدرت أشارك ولأول مرة أصوت في الانتخابات وأعبر عن رأيي".

فيما قالت ناريمان محمد، 19 سنة طالبة بحقوق طنطا، ما يحدث وما نشهده من أجواء الانتخابات يجعلنا نشعر بالفخر من الحرية التي نشهدها فس بلادنا ونعبر عن رأينا كشباب في ظل ما نشهده من أحداث دامية في البلاد المجاورة لنا.

وشهدت اللجنة توافد أعداد كبيرة من المواطنين  خاصة السيدات أمام اللجنه، وتم توفير أماكن لاستراحات المواطنين لحين الدخول إلى اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

تضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

تقسم محافظة الجيزة إلى 6 لجان عامة، مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا، و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألفا و318 ناخبا من مواطني المحافظة، إلى جانب لجان المغتربين، لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

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