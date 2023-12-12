الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سنة أولي إنتخابات.. مريم وناريمان: "اختيار الرئيس القادم تجربة جديرة بالاحترام"

مريم ونرمين
مريم ونرمين

شهدت لجنة عمرو بن العاص بمدينة زفتي بمحافظة الغربية، إقبالًا كبيرً من الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار الرئيس القادم. 

وعبرت مريم مدحت، 22 سنة، طالبة بكلية التربية بجامعة طنطا، عن فرحتها بالمشاركة في الإنتخابات والإدلاء بصوته، قائلا: "فرحانة أني قدرت أشارك ولأول مرة أصوت في الانتخابات وأعبر عن رأيي". 

فيما قالت ناريمان محمد، 19 سنة طالبة بكلية الحقوق، ما يحدث وما نشهده من أجواء الإنتخابات تجعلنا نشعر بالفخر من الحرية التي نشهدها فس بلادنا ونعبر عن رأينا كشباب في ظل ما نشهده من أحداث دامية في البلاد المجاورة لنا. 

وشهدت اللجنة توافد أعداد كبيرة من المواطنين  خاصة السيدات أمام اللجنه، وتم توفير أماكن لإستراحات المواطنين لحين الدخول إلي اللجنة بسهولة وسلاسة للإدلاء بصوتهم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية. 

وتضم قائمة المرشحين فى  انتخابات الرئاسة كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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