الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس غرفة عمليات حماة الوطن يشيد بنسب إقبال المواطنين على التصويت

جريدة الدستور

أدلى الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، ورئيس غرفة عمليات الحزب للانتخابات الرئاسية، بصوته في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

ودعا “العطيفي” المواطنين للإدلاء بصوتهم في الاستحقاق الرئاسي، مشيدًا بالوعي الذي أظهره المصريين خلال أيام التصويت الثلاثة.

الغرفة رصدت حرية ممارسة المنظمات الحقوقية لدورها بالاستحقاق الانتخابي  

وأوضح أن غرفة عمليات حزب حماة الوطن لم ترصد أية خروقات خلال أيام الانتخاب، موضحًا أن الغرفة رصدت السماح لكافة المنظمات  الحقوقية بممارسة عملها بحرية تامة، فضلًا عن وجود اهتمام إعلامي واسع بالانتخابات الرئاسية على المستويات كافة "محلية وإقليمية ودولية".

وأكد “العطيفي” أن الأحزاب السياسية وفي مقدمتها حزب حماة الوطن كان لها دور فعال في هذا الاستحقاق الذي شهد نسب إقبال كبيرة في ظل انتخابات تشهد تعددية حزبية معبرة عن كافة الأطياف المصرية.

 

وكان قد عقد المستشار أحمد بنداري، مدير غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل سير العملية الانتخابية بعد توقف ساعة لراحة القضاة. 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا، ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

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حماة الوطن الانتخابات الرئاسية الأحزاب السياسية الاستحقاق الرئاسي غرفة عمليات الحزب

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