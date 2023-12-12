الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع سير ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية (صور)

محافظ دمياط يتابع
محافظ دمياط يتابع انتخابات الرئاسة

ترأست  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،غرفة عمليات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك لمتابعة عملية التصويت خلال اليوم الثالث من الانتخابات الرئاسية التى انطلقت أول أمس الأحد.

واطمأنت “عوض” على انتظام عملية التصويت بجميع اللجان على مستوى المحافظه، وتوافد الناخبين على مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم تحت مظلة من الإجراءات المكثفة وتأمين كامل لتوفير مناخ ملائم للمواطنين.

وفى سياق متصل، أشارت الدكتورة منال عوض مجددًا أنه تم تخصيص 5 لجان للوافدين شملت "محطة القطارات بمدينة دمياط، مستشفى ميناء دمياط البحرى، المعهد الفنى التجارى بالمنطقة الصناعية، مبنى نادى الوافدين والعاملين داخل جامعة دمياط ومدارس رأس البر الرسمية بجوار الصالة الرياضية المغطاة "، للتيسير على غير المتواجدين بمحل اقامتهم وتسهيل مشاركتهم في الاستحقاق الدستورى.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأول الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

وحددت الهيئة الوطنية عدد لجان الاقتراع الفرعية التي سيدلي أمامها المواطنون بأصواتهم، ويبلغ عددها 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".

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