مستشار لجنة انتخابية يساعد متحدي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات (صور)

نزل المستشار إسلام شعلان رئيس اللجنة 24 بمدرسة أم الأبطال، إلى مواطن متحدي الإعاقة لمساعدته في الإدلاء بصوته في لفتة إنسانية.

وتوافدت أعداد كثيفة بمدرسة أم الأبطال بعين شمس في اليوم الثالث، حيث تتكون المدرسة من ثلاث لجان اليوم مقارنة بالأمس حيث حرص المواطنون على الحضور للإدلاء بأصواتهم.



وقالت المواطنة هدى، إنها تحب مصر والسيسي واحتفلت خلال الانتخابات.

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران.

