الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أصحاب المشاريع في انتظار دعم الشاركس في الحلقة الثامنة من "شارك تانك مصر"

برنامج شارك تانك
برنامج شارك تانك

يواصل الموسم الثاني من برنامج "شارك تانك مصر" الذي يذاع حصريًا على قناة "CBC"، ومنصة WATCH IT تقديم العديد من الفرص لشركات ناشئة جديدة، حيث يتميز هذا الموسم بتوسعة لجنة التحكيم لتشمل وجوهًا جديدة تضيف قيمة فائقة للبرنامج وهم دينا غبور وأحمد خليل. 

تشهد الحلقة الثامنة يوم غد الأربعاء العديد من المشروعات الفريدة من نوعها وهي "أجري كاش Agri Cash" وهي منظومة متكاملة لدعم المزارعين والتسويق لهم والمساعدة في تمويلهم في وقت قصير وبدون فوائد من خلال ربطهم بالبنوك وجهات التمويل و"كريتيف راب Creative Wrap" وهي شركة تقدم حلول إبداعية لتغليف وتجديد جميع المساحات الداخلية بما فيها أسطح الرخام باستخدام مواد ضد المياه والحرارة طويلة الأمد وكذلك "ذا لين جيركي The Lean Jerky" وهي شركة تصنيع لحم مجفف بأطعمة مختلفة مشبعة بالبروتين كنوع من أنواع الوجبات الصحية الخفيفة بدلًا من الوجبات المشبعة بالدهون.

يقدم الموسم الثاني من البرنامج رحلة مثيرة في عالم الابتكار وريادة الأعمال في مصر، لتكون المنافسة في من يمكنهم من رواد الأعمال النجاح في إقناع "الشاركس" بفكرته ويحصل على فرصة استثمارية لا مثيل لها.

جدير بالذكر أن "شارك تانك مصر" هو برنامج يسلط الضوء على المبتكرين ورواد الأعمال الذين يمتلكون أفكارًا استثنائية لمشاريع وشركات ناشئة في مختلف المجالات، ويتيح البرنامج لهؤلاء الرواد الفرصة لبناء مشاريعهم أو توسيع استثماراتهم من خلال إقناع لجنة التحكيم بجاذبية أفكارهم.

الموسم الثاني تانك مصر watch it الفرص ومنصة

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