صحيفة ليبراسيون الفرنسية تكشف زيف ادعاءات الاحتلال حول أحداث 7 أكتوبر

كشف تحقيق لصحيفة ليبراسيون الفرنسية، عن زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي، حول أحداث السابع من أكتوبر.

وقال التحقيق الفرنسي: "خلال هجوم 7 أكتوبر لم يقتل سوى رضيعة واحدة من ضمن 40 قاصرًا قتلوا في الهجوم، ولم تقطع رءوس ولم يوضع أطفال في أفران أو تبقر بطون حوامل أو يتم تقييد أيادي أطفال خلف ظهورهم".

وتابع التحقيق: "لم تكن هناك سيدة حامل بين المختطفين يوم 7 أكتوبر"، لافتة إلى أن ادعاءات إسرائيل بوقوع فظائع هدفت لحشد الرأي العام الإسرائيلي والدولي للانتقام العنيف في غزة.

وكانت زعمت إسرائيل عقب اندلاع عملية طوفان الأقصى، قيام عناصر حماس بذبح أطفال رضع خلال العملية، وهي الرواية التي روج لها الرئيس الأمريكي جو بايدن، ثم عاد البيت الأبيض، وأكد أنه لم يحصل على دليل أو صور تثبت هذه الادعاءات.