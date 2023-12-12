مسنة مطروحية أثناء مشاركتها فى انتخابات الرئاسة: "إحنا قدوة.. انزلوا وشاركوا"

حرصت الحاجة كريمة حسن، من أبناء محافظة مطروح التي تبلغ من العمر 65 عامًا على المشاركة فى اليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وقالت الحاجة كريمة خلال حديثها لـ"الدستور" عقب الإدلاء بصوتها في لجنة زاهر جلال بوسط مدينة مرسي مطروح، إن هناك ظروفًا منعتها من المشاركة فى اليوم الأول والثاني للانتخابات وتواجدت اليوم للمشاركة واختيار مرشحها الرئاسي.

وأوضحت الحاجة كريمة أنها اختارت الرئيس عبدالفتاح السيسي فى انتخابات الرئاسة، معقبة: “عمل حاجات كتير للبلد.. مؤيدين لجميع القرارات وخلفه لاستكمال مسيرة التنمية ”، مناشدة المواطنين وخاصة المرأة بضرورة المشاركة الإيجابية "إحنا قدوة.. انزلوا وشاركوا.. كلنا إيد واحدة ومع الرئيس وداعمين له" .

تختتم عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الثلاثاء، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.