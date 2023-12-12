إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق وزوجته يدليان بصوتيهما فى الانتخابات الرئاسية

حرص إسلام الشاطر، نجم الأهلي السابق ومدير قناة النادي، وزوجته على الإدلاء بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية بمدرسة الشيخ زايد الثانوية العسكرية بنين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

ومن المقرر في ختام اليوم أن تبدأ لجان الاقتراع الفرعية في إجراء عمليات فرز بطاقات التصويت، في حين ستقوم اللجان المستمرة في العمل بإجراء حصر بأعداد وأسماء كل من تواجدوا قبل الساعة التاسعة مساءً في جمعية الانتخاب (نطاق المقر الانتخابي) بكل لجنة؛ لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم جميعًا، ثم البدء بأعمال الفرز عقب انتهاء التصويت بها.

وستقوم كل لجنة فرعية بإعلان الحصر العددي في ختام أعمال فرز أصوات الناخبين على مدى الأيام الثلاثة للاقتراع، وإبلاغها للجنة العامة التي تتبعها، والتي ستقوم بدورها بحصر وجمع نتائج اللجان الفرعية التابعة لها، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بها.

ووفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، تُجرى الانتخابات على مدار ثلاثة أيام هى الأحد، والإثنين، والثلاثاء (10 و11 و12) ديسمبر الجاري، وتعمل اللجان الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين رئاسيين، هم كل من: عبدالفتاح السيسي، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.