الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية

مشاركة ناخب من داخل
مشاركة ناخب من داخل سيارة الاسعاف

شهدت لجنة الانتخابات الفرعية الموجودة في مدرسة كفر إبراش الابتدائية في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، واقعة ولفتة إنسانية من جانب رئيس اللجنة المستشار أيمن مؤمن؛ الذي حرص على مساعدة أحد الناخبين المرضى على الإدلاء بصوته داخل سيارة إسعاف.

 

ونقلت سيارة الإسعاف الناخب إيهاب محمد علام، 50 سنة، وزوجته، من منزلهما في قرية إبراش، إلى لجنة مدرسة كفر إبراش الابتدائية للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

 

وأدلى الناخب بصوته، مؤكدا أنه رغم مرضه الشديد إلا أنه استعان بسيارة إسعاف للحضور والمشاركة في العرس الانتخابي.

 

وانطلقت أول أمس الأحد، 10 ديسمبر 2024، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، حتى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر الجاري. ويتنافس في الانتخابات أربعة مرشحين وهم عبد الفتاح السيسي وعبد السند يمامة وحازم عمر وفريد زهران

ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
ناخب يدلي بصوته الانتخابي بمساعدة رئيس لجنة بالشرقية
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