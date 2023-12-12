نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة 2024

أدلى حسين بودى نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ورئيس رابطة أصحاب المطاحن بصوته الانتخابى باللجنة رقم 3 بمدرسة الشهيد أحمد محمود مصطفى بالتجمع الأول، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني علينا جميعا للوقوف خلف الوطن

وأكد حسين بودي أن المشاركة الإيجابية للحشود الكبيرة من المواطنين التي توافدت على اللجان الانتخابية اعتبارا من الأحد الماضى وحتى اليوم يؤكد مدى وعى الشعب المصرية بفئاته المختلفة بأهمية الاصطفاف على قلب رجل واحد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة والإنجازات التي تحققت على مدار السنوات الماضية من مشروعات قومية في كافة المجالات، كما أن ما يحدث فى الدول المجاورة يتطلب من الجميع بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية التى تسير فى جو يتسم بالديمقراطية لاستمرار الحفاظ على امن واستقرار الوطن.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة