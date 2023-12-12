نائب رئيس جامعة بنها يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور السيد فوده نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشاركة الطلاب ومنسوبي الجامعة في الإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024.

وأكد الدكتور السيد فوده أن الجامعة منذ انطلاق الساعات الأولي لليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية تواصل توفير كل التسهيلات لطلابها ومنسوبيها للإدلاء بأصواتهم، تيسيرا لهم للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى حرص الطلاب على الإدلاء بأصواتهم، يأتي انعكاسا لما بداخلهم من وعي بحقوقهم وواجباتهم تجاه وطنهم، وإيمانا منهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كواجب وطني رئيسي في تحديد مستقبلهم.

وقد أدلى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بمدرسة الثانوية بنات بمدينة بنها.

انتخابات الرئاسة 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أول أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

متابعة إعلامية للانتخابات

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.