مستقبل وطن بسوهاج: نظمنا مسيرات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات

قال عرفات الهواري، أمين العمل الجماهيري في حزب مستقبل وطن، إن أمانة العمل الجماهيري نظمت على مدار الثلاثة أيام الماضية ثلاث مسيرات، آخرها في ميدان الشبان المسلمين، بهدف جولة في الشوارع والميادين لتشجيع أهالي محافظة سوهاج وجميع أنحاء مصر على أهمية المشاركة الإيجابية وترك التفكير السلبي، لكي نسهم في بناء وطن قوي يقوم على أساس المشاركة الفعالة.

وناشد الهواري جميع أبناء المحافظة وجميع المحافظات بالانضمام والمشاركة في هذه الفرصة التاريخية التي تحققت بعد ثورتين عظيمتين، حيث لولاهما لما حدثت انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها الجميع بكل حرية في انتخاب رئيس الجمهورية.

وفُتحت اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم لليوم الثالث في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

حضر جميع القضاة المشرفين على الانتخابات في المواعيد المحددة في 684 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، بالإضافة إلى 9 لجان لاستقبال الوافدين من المحافظات، وذلك لاستقبال 3 ملايين و253 ألفًا و847 ناخبًا وناخبة من سكان سوهاج.

الانتخابات الرئاسية 2024