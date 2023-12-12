بلافتات "صوتك أمانة".. "تمريض الأزهر" تحفزن المواطنين على المشاركة (فيديو)

حرص أعضاء هيئة التمريض بمستشفيات جامعة الأزهر، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تنعقد على مدار 3 أيام، بدأت من صباح الأحد الماضي وتنتهي مساء اليوم الثلاثاء.

وأدلى المشاركات أصواتهن الانتخابية بمقر لجنة مدرسة الحسين الإعدادية بنات بـ منطقة الدراسة بالجمالية وسط حي القاهرة.

وحملت الممرضات والعاملات بهيئة التمريض لافتات مدوّن عليها «مستشفى الأزهر. شارك معنا، صوتك أمانة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024»، دعما للوطن وللحث على المشاركة الانتخابية.

وتغلب المشاهد الاحتفالية على الأجواء أمام لجان الاقتراع وسط كثافة في الإقبال من قبل الناخبين لليوم الثالث من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبدالسند يمامة، والمرشح الرئاسي حازم عمر.

وامتدت طوابير الناخبين خارج مدرسة الحسين الإعدادية بنات إلى الشوارع الرئيسية والجانبية لمراكز الاقتراع، وذلك بعد أن تكدست اللجنة ومحيطها الخارجي عن آخره بعشرات الناخبين من الرجال والنساء ومن كل الأعمار.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، مساء الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

https://youtu.be/v3K9bjxxKBE?si=Q9cCw-Bbs62S5UQM